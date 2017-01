DMOZ - fenomén mezi katalogy

Katalogy jako je Seznam, Centrum nebo Atlas není nutné představovat. Jsou komerční, reklama na internetu jim přináší nemalé peníze a zaměstnanci jsou jistě dobře placeni. Podívejme se ale na zcela jiný katalog. Katalog, který nemá ani jednu z předešlých vlastností. Skrývá se pod magicky znějícím názvem DMOZ.

Katalog DMOZ je mezinárodní katalog, na kterém pracují dobrovolníci z řad převážně profesionálů v dané oblasti, což zajišťuje velmi vysokou úroveň zatříděných odkazů. Jde o práci neplacenou a věnujeme se v ní ve svém volném čase. DMOZ je neziskový projekt. Tím se odlišuje od většiny katalogů a staví ho do pozice významného zdroje informací o internetových stránkách, který je neúplatný a odkaz, který se v něm vyskytne, je tedy skutečně kvalitní.

Pro nás je jistě nejdůležitější sekce World: Česky, kde najdeme pouze stránky psané česky.

Jak se dostat do DMOZ

Zařadit své stránky do katalogu není těžké. Vyberte si kategorii kam chcete své stránky zatřídit, klikněte na odkaz "navrhnout URL" a vyplňte formulář, který se vám zobrazí. Bohužel vás hned musím zklamat, protože interval mezi vyplněním formuláře a objevením se v katalogu je dlouhý až měsíce. Na vině je velmi velký nedostatek editorů v české části.

Jistě se vám bude hodit pár rad pro ušetření práce editorům a následně rychlé zobrazení v DMOZ:

vyplňte správně titulek - nejlépe název webu

vyplňte správně popisek odkazu - musí být výstižný, nepoužívejte slova "super, nejlepší" apod; snažte se o co nejpřesnější popis

vyberte přesně kategorii, kam chcete stránky umístit

Chci se stát editorem

Stát se editorem může každý, kdo si vybere kategorii, která ho zajímá, klikne na odkaz "stát se editorem" a poctivě a detailně vyplní přihlašovací formulář. Do několika dnů by měl být schválen. Po schválení se dostanete do pokročilého rozhraní pro editaci kategorie, kde přidávané odkazy editujete a rozhodujete o jejich schválení.

Podílet se na tomto velmi rozsáhlém projektu je zajímavá práce, při které se seznámíte s mnoha zajímavými lidmi a získáte mnoho nových poznatků z vašeho oboru. Za pocit, že budujete největší katalog internetových stránek na internetu, to jistě stojí.

Další informace

Na závěr bych vás rád odkázal na podrobné stránky o DMOZ jednoho z hlavních propagátorů DMOZ u nás - Pavla Bokra. Doporučuji české informační stránky o DMOZ navštívit a poté již zbývá samotná registrace mezi editory a následné budování největšího katalogu internetových stránek na světě...

