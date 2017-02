Ve světě vyhledávačů se čas od času objeví událost, která může mít na internetový byznys velký dopad. Naposledy se tak stalo 10. srpna 2006, kdy doménu google.cz získal nový vlastník - Google Inc.

DNS záznamy sice stále směřují na současného spekulanta, kterým je Tomáš Schel, nicméně očekávám, že během několika měsíců dojde ke spuštění české mutace Googlu. Google.com tak bude moci sloužit na globální vyhledávání podobně, jako je tomu u většiny zemí, kde má Google svoji mutaci.

Drtivou jedničkou na poli vyhledávačů je dnes Seznam.cz s podílem cca 50%. Google se držel s podílem cca 30% na druhém místě. Koupí domény google.cz se podíly do budoucna mohou trochu změnit. Čeští uživatelé jsou na doménu .cz zvyklí. Na druhou stranu je třeba dodat, že pozice Seznamu je zde maximálně zakořeněná - vlastní emailové služby, komunitní servery či zpravodajské magazíny. Společnost Google dokonce nemá u nás ani regionální pobočku, která by se mohla starat o propagaci svého vyhledávače (možná právě kvůli silné pozici Seznamu).

Portál Na-mobil.cz, kterému dodáváme technologie a zajišťujeme masivní propagaci na Internetu, přešel do další fáze svého vývoje.

Posledních cca pět měsíců jsme připravovali novou platformu pro prodej mobilní zábavy (melodie, tapety, java hry). Cílem nové podoby prezentace je maximální přehlednost a použitelnost. Součástí portálů jsou i další funkce, na kterých se nyní pracuje - diskuse, ankety, registrace uživatelů apod. Do stávajícího řešení jsme totiž integrovali modulový systém, který se nám tolik osvědčil v našem redakčním systému. Jako přidaná hodnota pro návštěvníky je také integrováno odesílání SMS zdarma.

Mezi hlavní portfolio portálu Na-mobil.cz je distribuce tohoto mobilního obsahu:

Nechybí ale samozřejmě ani loga či reálné melodie. Celkem si můžete vybírat z téměř 18000 položek mobilního obsahu. Portál Na-mobil.cz měl zatím největší návštěvnost 5942 návštěvníků za den a zařadil se tak mezi největší portály svého druhu u nás.

Mobilní obsah je dnes na vzestupu, můžete si přečíst můj dřívější článek Hry, loga a melodie na mobil - zlatý důl. A když už jsme u světa mobilního obsahu, tak mám pro zájemce pozvánku na konferenci Mobile Content World 2006, která se koná 19. - 21. září 2006 v Londýně. Diskutovat se bude o současných trendech v mobilních komunikacích, ale i o budoucí podobě mobilní zábavy.

Mobily Neděle 13. srpna 2006 | 19:36:44 | Petr Heller | Komentáře:83

Když před měsícem Seznam spouštěl svůj PPC reklamní systém, hlavní kritika směřovala na pozici umístění reklamy, která byla na druhé straně vyhledávání pod přirozenými výsledky. Během pár dní došlo k zobrazování i na první straně. Dnes jsem si ale všiml placených PPC odkazů v pravém sloupci! Pozici jsem viděl v Opeře, ovšem když jsem ten samý výraz zkoušel hledat v Internet Exploreru, nic se nezobrazilo (Aktualizace po pěti minutách: už ano). Takže patrně dochází pořád k nějakému testování.

PPC reklama se zobrazuje v pravém sloupci patrně tam, kde není k dispozici žádná jiná předplacená pozice.

Marketing Sobota 12. srpna 2006 | 14:47:22 | Petr Heller | Komentáře:101

Dnes je tomu právě 25 let, kdy spatřil světlo světa první počítač IBM PC.

12. srpna 1981 byl oficiálně představen první počítač IBM 5150. Uvedení ale ani zdaleka neodpovídalo tomu, že na dalších 25 let tyto počítače zaplaví trh - obrovský úspěch nikdo neočekával. Jádro Intel 8088 tepalo na frekvenci 4,77 MHz, do počítače bylo možné nainstalovat 16 až 256 KB paměti RAM. Na uživatele čekal jednoduchý operační systém IBM PC DOS (Disk Operating System) od neznámé firmy Microsoft.

Hlavní využití nacházel počítač IBM 5150 v kancelářích. Velké firmy využily možnost napojení na sálové počítače jako terminál, do domácností se dostal o několik měsíců později.

(Zdroj: 25 let počítačů IBM PC)

Google Maps našly využití v mnoha oblastech. Řeč přišla i na zábavu a tak si můžete zahrát na dobyvatele ve strategii, která Google Maps využívá. Endgame on Google Maps, jak se hra jmenuje, vám umožní spočinout v čele státu a se svojí armádou se vydáváte dobývat okolní země. Zatím je vše ve stádiu beta (jak to tak u produktů co mají něco společného s Googlem bývá), nicméně normální hru proti až 25 hráčům si už zahrajete. Autoři slibují nové funkce v nejbližší době.

I když to vypadá, že trh s PPC je stále více zaplněn a udělat efektivní a levnou PPC kampaň je obtížnější, existují základní pravidla, které by měli inzerenti dodržovat a úspěšně vítězit nad konkurencí.

Tři zajímavé postřehy shrnuje Asad Haroon v článku Fighting Keyword Inflation:

maximálně používat "Long tail", neboli "Dlouhý ocas" - tip, kdy se snažíte zacílit na málo hledané fráze, kterých ale najdete stovky

nepoužívat jen jeden PPC systém, ale rozpočet rozdělit i mezi menší systémy PPC reklamy

maximální cílenost kampaní na lokalitu, jazyk, ale i např. vhodně rozvrhnout kampaň do jednotlivých částí dne

V dalším článku How to Create An Effective Paid Search Campaign si můžete přečíst několik zajímavých informací o vyhledávání a PPC reklamě.

Marketing Čtvrtek 10. srpna 2006 | 19:31:24 | Petr Heller | Komentáře:622

Počítačový gigant AMD dnes vydal tiskovou zprávu, kde potvrzuje akvizici společnosti ATI.

Od spojení firem si AMD slibuje nové technologie, inovace a rozšíření podílu na trhu. "ATI sdílí naše nadšení a doplňuje naše hlavní cíle: vedoucí hráč na trhu a orientace na zákazníka," řekl předseda AMD a CEO Hector Ruiz. Již dnes se spekuluje o velmi výrazné podpoře nadcházejícího operačního systému Windows Vista a nových produktech v oblasti grafických karet a čipů.

Celá transakce vyšla AMD na 5,4 mld USD.

(Zdroj: Tisková zpráva)

Na weblogu Inside Adwords se dnes objevil spot Landing page quality update, jehož obsahem jsou velmi zajímavé informace hovořící o hodnocení tzv. landing page, neboli stránky, která se zobrazí po kliknutí na reklamní inzerát.

Co to v praxi znamená? Do dnešní doby byla pozice inzerátu vypočítávána převážně ze součinu počtu kliknutí (tzv. CTR) a nabídnuté ceny. To se nyní razantně mění, neboť do hry vstupuje i kvalita inzerované stránky. A to dost podstatně - špatným stránkám se zvedá cena za proklik! Nový způsob řazení se začínal testovat již v prosinci 2006, skutečný vliv ale začíná mít až tento týden.

Nejen inzerenti ale pocítí vliv nového algoritmu. Vrásky na čele přinese i mnoha webmasterům, kteří těžili ze systému Google Adsense. Google hodnotí kvalitu stránky, kde je inzerát Adsense umístěn a pokud stránka není kvalitní, klesá provize webmasterovi. Má to být ochrana proti tzv. made for AdSense stránkám, které neslouží k ničemu jinému, než k pouhému zobrazování reklamy Adsense.

Jak ale udělat stránky, které Google vyhodnotí jako kvalitní? Google algoritmy hodnotící kvalitu stránek používá již od svého spuštění a podle nich třídí výsledky. Kvalitní stránky jsou na prvních pozicích. Pokud tedy znáte podrobně problematiku optimalizace pro vyhledávače (SEO) a vhodně ji aplikujete na svých stránkách, budete ve výsledku platit i méně za PPC kampaně. Znamená to tedy, že SEO již nepomáhá pouze v přirozených výsledcích, ale začíná hrát významnou roli i v PPC kampaních. Více na ClickZ.

Do budoucna jen skutečně velmi dobře udělané weby budou nejen těžit z dobrých pozic ve vyhledávačích, ale i méně zaplatí za PPC kampaně a v neposlední řadě majitelé takto kvalitních stránek dostanou větší provize z reklamy na svých stránkách.

Marketing Středa 12. července 2006 | 23:03:37 | Petr Heller | Komentáře:314

America OnLine, tvůrce ICQ, se snaží uživatelům alternativních klientů otravovat život jak to jen jde. Není to ani půl roku, kdy jste se nemohli ani přihlásit, dnes se stejná situace opakuje znovu.

Takže aktualizovanou verzi stahujte z oficiálních stránek. Soubor ICQ.dll rozbalte a nahraďte jim původní verzi v adresáři plugins . Rozhodně nazapomeňte zálohovat celý adresář Mirandy, protože se objevily informace, že několika uživatelům po tomto updatu Miranda nenaběhla vůbec, či se ztratili kontakty!

Pokud Vám dělá přihlášení stále problémy, zkontrolujte, zda v panelu Miranda -> Možnosti -> Sítě -> ICQ máte vypnutou volbu zabezpečené MD5 přihlášení.

Nový PPC reklamní systém Sklik.cz, který zavádí na četná přání inzerentů náš největší portál Seznam.cz, byl dnes oficiálně spuštěn pro veřejné testování. Pokud znáte reklamní systém AdWords od Google, budete se v Skliku cítit jako doma, ovládání a základní vlastnosti systému jsou totiž velmi podobné.

Inzeráty se zatím objevují na druhé a každé další stránce výsledků zcela dole pod přirozenými výsledky, očekávám ale, že se stav do budoucna jistě změní. Zatím můžete vidět hlavně reklamy inzerentů, kteří byli pozváni do neveřejného testování již dříve - internetové obchody Internet Mall, cestovní agentura Invia či některé další známé obchody.

Platby probíhají přes Peněženku, minimálni cena za proklik (CPC) je u Skliku nastavena na slušných 20 haléřů. Inzeráty se zobrazují podle standartního modelu známého z Adwords - pozice tedy záleží na míře prokliků (CTR) a nabídnuté maximální ceny. Seznam má určitě tu výhodu, že je schopen inzeráty nabídnout mnohem většímu okruhu lidí s trochu jiným profilem než Adwords. Optimalizace kampaní pro maximální návratnost investic (ROI) z PPC kampaní je tedy minimálně stejně důležitá pro Sklik jako u Adwords.

Sklik vyvinula společnost Jyxo s.r.o, provozovatel známého vyhledávače Jyxo.cz a technický partner Seznam.cz.